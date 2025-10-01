Intensifica Tránsito los operativos

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros reforzó los operativos para sancionar a los automovilistas que incumplen con el reglamento, principalmente aquellos que se estacionan en doble fila, en sentido contrario o en lugares prohibidos.

El comandante del cuarto turno, Joel Frausto, explicó que estas acciones se llevan a cabo con fundamento en el artículo 83 del reglamento de Tránsito y Vialidad, el cual establece sanciones para quienes dejen sus vehículos en sitios indebidos.

"Es frecuente encontrar este tipo de faltas en diferentes puntos de la ciudad. Estamos procediendo conforme marca el reglamento, ya sea con multas o el retiro de las unidades. También invitamos a la ciudadanía a presentar sus quejas, porque los operativos son constantes, no solo para vehículos mal estacionados, sino también para los que se encuentran en abandono", señaló el jefe policiaco.

Frausto hizo un llamado a los conductores para crear conciencia y evitar gastos innecesarios. "El afectado siempre es el propietario del vehículo, porque cada vez que se procede se genera un costo que sale de su bolsillo. Es mejor buscar un estacionamiento formal y evitar estas molestias", advirtió.

Aunque no precisó un monto exacto de las sanciones, indicó que las infracciones, más el arrastre de grúa, pueden superar fácilmente los mil pesos, por lo que reiteró la conveniencia de utilizar espacios adecuados.

Por otra parte, recordó que también se están aplicando operativos con base en el artículo 81 del reglamento municipal, el cual prohíbe colocar objetos para apartar lugares de estacionamiento en la vía pública.