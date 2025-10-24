Detienen a cuatro personas señaladas de tráfico de armas en Tamaulipas

Cuatro personas fueron detenidas en Tamaulipas por contrabando de armas y drogas, después de cateos realizados a tres inmuebles en el municipio de Matamoros, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las autoridades aseguraron armamento, dinero y equipos electrónicos.

Se indicó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a cuatro personas dedicadas al contrabando de armas y drogas en la región.

Como parte de líneas de investigación y labores de inteligencia, autoridades ubicaron tres inmuebles que eran utilizados para realizar actos ilícitos, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles donde se obtuvieron los datos de prueba necesarios que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo.

Agentes de seguridad desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la célula criminal, incluida Juana "N", relacionada con tráfico de armas y narcóticos, así como lavado de dinero.

¿Qué se aseguró durante los operativos?

Además, se aseguraron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.