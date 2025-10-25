Detienen a hombre por venta de droga en Matamoros

Un hombre fue detenido por personal de la Guardia Estatal al encontrarle bolsas con droga en Matamoros. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que esto ocurrió gracias a una denuncia ciudadana.

Los elementos realizaron un operativo de vigilancia en la colonia La Cima de Matamoros tras recibir un reporte sobre presunta venta de droga en la zona. Al arribar al punto señalado, los agentes observaron a un hombre en vía pública y procedieron a realizarle una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias 105 bolsas transparentes que contenían sustancias con características de narcóticos.

Ante los indicios, los elementos procedieron a su detención y aseguramiento de la evidencia, misma que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), a fin de dar continuidad a las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Camioneta con reporte de robo

Cabe mencionar que personal de la Guardia Estatal también aseguró en Matamoros un vehículo con reporte de robo en el extranjero, localizado en estado de abandono, durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle Jesús Eramos Guevara, en el fraccionamiento Villa Madrid.

Los elementos ubicaron el vehículo que cumplía con las características de un reporte de robo. Se trata de una camioneta Ford E-350 XL Super Duty, color blanco y sin placas de circulación.