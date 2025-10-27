Detienen a dos hombres y aseguran camioneta robada en Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo y detuvieron a dos en Matamoros durante un operativo realizado en la colonia Modelo.

En atención a un reporte del C5, personal de la Guardia Estatal de Proximidad Municipal detectaron la presencia de un vehículo con las características proporcionadas por el sistema de monitoreo, con dos tripulantes a bordo.

Tras verificar el número de serie en Plataforma México, se determinó que la unidad contaba con reporte de robo desde febrero de 2017 en el estado de Tamaulipas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Otros casos en la frontera

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que personal de la Guardia Estatal aseguró en Matamoros un vehículo con reporte de robo en el extranjero, durante labores de patrullaje y vigilancia en la colonia Hacienda Los Portales.

Y en Reynosa detuvieron a cuatro hombres que portaban armas largas que viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.