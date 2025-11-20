Realizan en Matamoros operativo para medir límites fronterizos

Autoridades federales acompañadas por elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo un operativo de medición en la boca del río, donde utilizaron equipo de topografía, drones y colocaron diversas estacas fosforescentes en puntos estratégicos de la zona.

¿Qué ocurrió?

Estas acciones forman parte del proceso de seguimiento y evaluación que el Gobierno de México mantiene en este sector fronterizo, esto luego del reciente ingreso de ciudadanos estadounidenses al área, situación que encendió las alertas y derivó en una inspección más detallada del terreno.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con información proporcionada por Conibio Global, los trabajos permitirán actualizar los registros sobre condiciones geográficas y variaciones en el cauce, además de fortalecer las medidas preventivas y de control en este importante punto limítrofe.