Se prepara PC para ´operativo carrusel´

Ante el ingreso de un frente frío que afectará a la región durante el fin de semana, la Coordinación Operativa de Protección Civil y Bomberos de Matamoros anunció la implementación de acciones preventivas para mitigar los efectos de las bajas temperaturas, informó Humberto Salazar, coordinador operativo de la dependencia.

De acuerdo con el funcionario, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 5 grados centígrados, con una sensación térmica aproximada de 3 grados, condición que podría prevalecer por un lapso de alrededor de tres días. El frente frío estaría arribando a la ciudad durante la madrugada de este sábado o en las primeras horas de la mañana.

¿QUé ES EL OPERATIVO CARRUSEL? — Como medida preventiva, personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos por distintos puntos de la ciudad para localizar a personas en situación de calle que pudieran requerir apoyo ante el frío. Durante estos recorridos se les brinda café y chocolate caliente con el fin de ayudar a mitigar las bajas temperaturas.

Como medida preventiva, a partir de mañana se pondrá en marcha el llamado "operativo carrusel", mediante el cual personal de Protección Civil y Bomberos realizará recorridos por varios puntos de la ciudad para localizar a personas en situación de calle que pudieran requerir apoyo ante el frío. Durante estos recorridos se estará brindando café y chocolate caliente con el fin de ayudar a mitigar las bajas temperaturas.

Salazar explicó que, por el momento, no se contempla la apertura de un albergue, ya que el pronóstico no indica que el evento de frío sea prolongado. Sin embargo, señaló que en caso de que las temperaturas bajas se mantengan por dos o tres días consecutivos acompañadas de llovizna u otras condiciones adversas, se evaluará la posibilidad de habilitar un espacio de resguardo.

En cuanto a las precipitaciones, indicó que existe una probabilidad de lluvia superior al 20 por ciento, lo cual es común durante el ingreso de frentes fríos, aunque no se espera que sea significativa.

EVITEN QUEMAR BASURA LLAMAN A LA CIUDADANÍA A EXTREMAR PRECAUCIONES

El coordinador Humberto Salazar hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, particularmente a evitar la quema de basura, aun cuando se considere controlada. Señaló que, debido a los fuertes vientos del sur registrados recientemente, se han atendido al menos 18 reportes de incendios en pastizales, muchos de ellos provocados por quemas indiscriminadas, situación que representa un riesgo para la población y moviliza de manera innecesaria a los cuerpos de emergencia. Protección Civil reiteró su exhorto a la población a colaborar con estas medidas preventivas para reducir riesgos durante el paso del frente frío por la región.

El frente No. 29, impulsado por aire ártico, cruzará en el transcurso del sábado, generando probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de forma dispersa, un evento "Norte" con ráfagas de 45 a 65 km/h y un notable descenso térmico. Los efectos del aire ártico se mantendrán hasta el lunes.

18 REPORTES

de incendios en pastizales se han atendido recientemente, movilizando de manera innecesaria a los cuerpos de emergencia.

5 GRADOS

centígrados, con sensación térmica de 3, se espera que registren los termómetros hoy sábado ante la entrada del frente frío.



