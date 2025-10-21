Senadora Olga Sosa lanza exhorto para proteger delfines en Matamoros

La senadora Olga Sosa Ruiz presentó un exhorto ante el Senado de la República para que las autoridades federales y estatales refuercen la protección de los delfines y la vida marina en las costas de Matamoros, Tamaulipas, luego del hallazgo de al menos 23 ejemplares muertos en playas de la región.

En el punto de acuerdo, la legisladora tamaulipeca detalló que el pasado 19 de septiembre se reportó el descubrimiento de los mamíferos marinos en Playa Bagdad y Puerto Mezquital, algunos de ellos con heridas profundas aparentemente causadas por lanzas, y en dos casos, se trataba de hembras en gestación.

"De acuerdo con la organización ambientalista Conibio Global, los delfines podrían estar siendo utilizados como carnada para la pesca de tiburón, lo cual constituye un ecocidio y no solo una práctica ilegal y cruel, sino también una amenaza directa a la biodiversidad marina y al equilibrio ecológico de la región".

Ecosistema

La senadora subrayó que Playa Bagdad es uno de los ecosistemas costeros más relevantes de Tamaulipas, al ser espacio de reproducción de especies marinas y fuente de sustento para familias dedicadas a la pesca y al turismo. La presencia de delfines muertos con signos de violencia, señaló, daña la riqueza natural del estado y afecta su imagen turística y ambiental.

Recordó que los delfines están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre, la cual prohíbe su captura, posesión o aprovechamiento sin autorización, y que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la responsabilidad de la federación y los estados para prevenir y sancionar delitos ambientales.

Lanza exhorto

Ante ello, la senadora exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con las autoridades de Tamaulipas y el municipio de Matamoros, a atender de manera inmediata el problema y evitar su repetición.

"La omisión en la atención de esta problemática podría derivar en la pérdida de más ejemplares, el deterioro de los ecosistemas costeros, el debilitamiento de las cadenas alimenticias marinas y la perpetuación de prácticas ilegales que socavan el desarrollo sustentable de México".

Por todo lo anterior, la senador Olga Sosa presentó el punto de acuerdo para que exhortar a la Semarnat, a través de la Profepa, promueva y fortalezca acciones específicas para la protección de delfines y otras especies marinas en coordinación con autoridades estatales y municipales de Matamoros, Tamaulipas. Además, se implementen medidas de monitoreo, inspección y campañas de prevención y concientización dirigidas a comunidades pesqueras, con el propósito de prevenir la utilización de delfines u otras especies protegidas para la pesca.