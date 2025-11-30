Difícil 2025 para sector hotelero

La ocupación hotelera en Matamoros continúa por debajo de lo esperado y se mantiene en un 50% desde hace dos meses, informó Delfino Cantú Salazar, expresidente de la Asociación de Hoteles de Matamoros. Señaló que diversos factores han provocado esta caída, entre ellos la suspensión en la emisión de visas de trabajo por parte del Consulado de Estados Unidos, lo que ha frenado el flujo de visitantes que normalmente ingresan por motivos laborales.

Explicó que la falta de estos permisos ha reducido considerablemente el movimiento turístico y empresarial, afectando directamente a la actividad hotelera. A esto se suman los recientes bloqueos carreteros realizados por agricultores y transportistas en distintas zonas del país, acciones que si bien reconoció como un derecho de los manifestantes, también han generado retrasos, cancelaciones de viajes y afectaciones en las rutas de llegada hacia la frontera.

Cantú Salazar añadió que el freno en algunos trabajos del sector industrial también ha repercutido en el hospedaje, ya que disminuye la llegada de personal técnico y visitantes relacionados con estos proyectos.

Recordó que incluso temporadas que tradicionalmente dejaban mayor derrama económica, como el reciente Black Friday, registraron un impacto menor. Antes, mencionó, "se veían filas enormes en los centros comerciales", pero ahora la mayoría de las compras se realizan en línea, reduciendo la afluencia de personas provenientes de Monterrey, León y otros municipios que solían aprovechar estas fechas para visitar la frontera.

El empresario hotelero precisó que, pese a los esfuerzos de promoción que realizan constantemente los hoteleros a través de plataformas digitales y agencias especializadas, el panorama sigue siendo complicado. Sin embargo, confió en que la temporada decembrina mejore la llegada de visitantes, especialmente con el pago del aguinaldo, lo que podría elevar la ocupación a por lo menos un 70% para iniciar el próximo año con un mejor balance económico.