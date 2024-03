Señala que no hay que ser alarmistas

"No se puede negar que en Tamaulipas hay inseguridad, pero no hay que ser alarmistas, porque no estamos como en otros estados de la República Mexicana". Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de la Diócesis de Matamoros

Matamoros, Tam.- Ante la inseguridad que puede haber en algunos tramos carreteros de Tamaulipas, así como en el interior de algunos municipios, el obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, consideró que no se debe ser alarmista con este tipo de actos.

"No se puede negar que en Tamaulipas hay inseguridad, pero no hay que ser alarmistas, porque no estamos como en otros estados de la República Mexicana", dijo.

Comentó que se trata de una realidad muy compleja y que en los últimos años se ha venido agudizando, porque para nadie es desconocido que la delincuencia ha permeado más en unos estados que en otros, pero que finalmente está latente.

Lo anterior lo dio a conocer luego de pedirle su opinión con respecto a la cercanía que los obispos del estado de Guerrero han tenido con integrantes de grupos delincuenciales en donde les piden que den tregua en sus actividades que afectan a la sociedad guerrerense.

Aseguró que en Tamaulipas hay también inseguridad, pero afortunadamente no a los extremos en que se encuentra ahora aquella entidad.

Lira Rugarcía destacó que lo que ocurre en Guerrero es terrible y con ello el sufrimiento de la gente; por eso la intervención de los obispos para ver cómo se pacifican las cosas en aquella entidad que ya había sido afectada por un fenómeno meteorológico y quedó devastada y ahora la agudización de la violencia.

Citó como ejemplo que él ha recorrido pastoralmente los ocho municipios que comprende la Diócesis de Matamoros a diversas horas y lleva ya siete años aquí y no le ha pasado nada.