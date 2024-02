Dejan a Matamoros sin promocionarlo

"Antes íbamos al extranjero a participar en las ferias que se organizaban, instalando stands donde se promocionaba los parques industriales, la mano de obra calificada de la cual todo el mundo habla, pero desgraciadamente no se ha podido explotar, simplemente, el que no enseña, no vende". Carlos González Lima, ex presidente de la Coparmex

Matamoros, Tam.- Una nula promoción ha tenido Matamoros en los últimos años, reflejándose en la falta de inversiones nuevas, solo se presentan expansiones, no se ha visto que haya corporativos que se hayan establecido en los últimos cinco años o más.

ECONOMÍA LOCAL AFECTADA

El ex presidente de la Coparmex, Carlos González Lima, señaló que anteriormente si había promociones y esto originaba que vinieran nuevas inversiones, pero esto se ha dejado a un lado afectando la economía local.

"Yo tengo más de 20 años participando en el sector económico, en donde salíamos de Matamoros, de Tamaulipas, de México, íbamos al extranjero a participar en las ferias que se organizaban, instalando stands donde se promocionaba los parques industriales, la mano de obra calificada de la cual todo el mundo habla, pero desgraciadamente no se ha podido explotar, simplemente, el que no enseña, no vende, esto es lo que esta sucediendo con Matamoros", dijo.

Manifestó que "desgraciadamente no hay rumbo, no hay un objetivo, mucho menos una agenda que te indique que hacer para buscar atraer nuevas inversiones a esta ciudad fronteriza, se tiene que considerar todo esto y tratar de cambiar de manera considerable".

Aseguró que existe una visión vanguardista e innovadora para el futuro de los hijos, ya que en estos momentos no hay movilidad alguna en cuanto a la actividad económica se refiere.

Agregó que incluso anteriormente se trabajaba de manera conjunta entre autoridades estatales, municipales y empresarios, hoy en día, solo se trabaja entre el sector empresarial, ciertos temas han originado también que se frene todo esto, tal es el caso de los movimientos laborales que afectan la imagen de Matamoros.