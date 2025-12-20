Incorpora Cruz Roja nuevas ambulancias

Con dos años de trabajo al frente de la institución y el inicio de una nueva etapa administrativa por otros dos años más, la Cruz Roja de Matamoros ha registrado avances importantes y se ha planteado compromisos clave para fortalecer los servicios de salud y emergencia en la ciudad, informó Mario Ramírez Andrade, presidente del patronato.

Uno de los principales logros alcanzados ha sido la incorporación de tres ambulancias nuevas, aunque el directivo reconoció que aún no son suficientes para cubrir la demanda de servicios de emergencia en el municipio. Por ello, uno de los compromisos para el próximo año es la adquisición de dos ambulancias adicionales, con el objetivo de mejorar la atención directa a la comunidad.

Otro eje fundamental será la capacitación. Ramírez Andrade señaló que se busca fortalecer la formación interna del personal de la Cruz Roja, particularmente de los técnicos en urgencias médicas, pero también ampliar estos programas hacia el exterior. Para 2026 se tiene previsto llevar capacitación a universidades, sindicatos, empresas, así como a escuelas primarias y secundarias, donde se pondrá especial énfasis en la enseñanza de primeros auxilios, valores y principios desde edades tempranas.

El tercer y más ambicioso proyecto es la transformación de la Cruz Roja en un hospital que brinde atención médica integral, especialmente para la zona norte de Matamoros. Aunque actualmente el inmueble cuenta con quirófanos y ya se realizan cirugías menores, la meta es consolidarlo formalmente como hospital. Para ello, se trabaja en la obtención de permisos federales y en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la COFEPRIS, proceso que se encuentra ya en una etapa avanzada.

Actualmente, la Cruz Roja cuenta con tres áreas de atención: hombres, mujeres y pediatría, con un total aproximado de 20 camas. No obstante, el plan contempla una remodelación del edificio para ampliar la capacidad, incrementar el número de camas, habilitar plenamente los dos quirófanos existentes y ampliar el área de emergencias.

Ramírez Andrade indicó que, de obtenerse los permisos en tiempo y forma, se espera que entre marzo y abril del próximo año la institución pueda operar oficialmente como hospital. Además, se trabaja en alianzas con médicos especialistas de diversas áreas para ofrecer una gama más amplia de servicios y cirugías, atendiendo la creciente demanda de la población, especialmente ante la falta de un hospital en el norte de la ciudad.

"El objetivo es claro: fortalecer a la Cruz Roja para que se convierta en un hospital funcional que responda a las necesidades de la comunidad y amplíe el acceso a servicios de salud en Matamoros", concluyó.



