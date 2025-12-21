Aumenta un peso transporte urbano

El aumento de un peso a la tarifa del transporte público en Tamaulipas al quedar oficialmente en vigor tras su publicación el pasado viernes por la tarde en el Periódico Oficial del Estado. Con esta actualización, la tarifa general pasó de 11 a 12 pesos, mientras que estudiantes y pensionados continúan pagando una tarifa preferencial de 9 pesos, conforme a lo establecido por la autoridad estatal.

De acuerdo con lo informado por Gilberto Tapia Alvarado, secretario general del Frente Único de Trabajadores, Automóviles de Alquiler, Microbuses y Conexos (FUTAAMMYC), la nueva tarifa comenzó a aplicarse a partir de las 00:00 horas de ayer sábado una vez que se cumplió con el procedimiento legal correspondiente para su entrada en vigor.

El dirigente transportista explicó que este ajuste tarifario representa una medida necesaria para brindar mayor estabilidad económica a los concesionarios y operadores del transporte público, quienes desde hace varios años habían solicitado un incremento ante el constante aumento en los costos de operación, como el combustible, refacciones, mantenimiento y seguros de las unidades.

Tapia Alvarado destacó que el objetivo principal de este incremento es avanzar en la modernización del parque vehicular y mejorar de manera integral el servicio que se ofrece a los usuarios, al señalar que contar con unidades más modernas y en mejores condiciones se traduce en mayor seguridad, comodidad y eficiencia para la ciudadanía que diariamente utiliza el transporte público.

UN AJUSTE MODERADO

Asimismo, recordó que el sector transportista llevaba varios años sin ajustes significativos a la tarifa, al precisar que en un periodo de nueve años únicamente se han autorizado incrementos acumulados por tres pesos. Detalló que el año pasado se autorizó un aumento de dos pesos y que en este 2025 se concretó un peso adicional, lo que, al analizarse en el tiempo, resulta un ajuste moderado frente al crecimiento de los gastos operativos.

Finalmente, el secretario general del FUTAAMMYC confió en que este incremento permitirá a los concesionarios cumplir con los compromisos de mejora en el servicio, al tiempo que reiteró que se mantendrán las tarifas preferenciales para estudiantes y pensionados, como una medida de apoyo a los sectores más vulnerables de la población.