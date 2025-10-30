Se agotan vacunas contra la influenza

El Distrito 3 de Salud Bienestar, con sede en Matamoros, reforzó la campaña de vacunación contra la influenza tras recibir una nueva remesa de dosis, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable durante la temporada invernal.

¿Qué ocurrió?

La directora del distrito, Gilma Alcocer Cortés, informó que en la primera etapa se aplicaron alrededor de 7 mil dosis, las cuales se agotaron en menos de una semana debido a la alta demanda. En esta segunda fase se cuenta con 8 mil 512 vacunas adicionales que ya se distribuyen en las 46 unidades de salud que permanecen activas en la ciudad.

El personal médico continúa aplicando la vacuna de manera gratuita, priorizando a los grupos de riesgo, como niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas o autoinmunitarias. Sin embargo, la dosis también está disponible para cualquier ciudadano que solicite su aplicación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?