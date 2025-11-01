Noemí, estudiante de Matamoros, conquista Torneo Preuniversitario de Taekwondo

Una destacada hazaña logró Nohemí Sánchez Mireles, una estudiante de Matamoros, durante su participación en el Torneo Preuniversitario de Taekwondo, donde obtuvo tres primeros lugares, consolidándose como una de las promesas del deporte universitario en Tamaulipas.

El torneo se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde Noemí demostró gran talento, disciplina y espíritu competitivo.

Noemí es estudiante de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), donde cursa el sexto cuatrimestre de Técnico Superior Universitario en Operaciones Comerciales Internacionales y además ha demostrado un sobresaliente desempeño deportivo.

¿Qué premios ganó?

La constancia mostrada en combate le permitió conquistar el primer lugar del prestigioso Torneo Round Robin, tras dominar el tatami con siete victorias en once combates, haciéndose merecedora del primer lugar como Mejor Atleta Juvenil y del primer lugar como Mejor Atleta Sub-21, consolidándose como una de las más firmes promesas del deporte universitario en Tamaulipas.

Noemí pone toda su constancia bajo la guía de su coach, Héctor Emmanuel Díaz Lugo, quien la ha acompañado y fortalecido en su proceso formativo.