Descartan aumento al transporte público

El delegado local del Transporte Público de Tamaulipas en Matamoros, Rafael Cortés Villarreal, aclaró que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial sobre un aumento en la tarifa del transporte urbano, por lo que aseguró que la población puede estar tranquila al menos hasta el 22 de diciembre.

¿Qué declaró Rafael Cortés Villarreal sobre el aumento?

Cortés Villarreal explicó que, para que un incremento entre en vigor, debe publicarse primero en el Periódico Oficial del Estado, algo que no ha ocurrido. "No tenemos nada para notificar. El aumento debe aparecer en el Diario Oficial y hasta ahorita no hay publicación. Por lo menos de aquí hasta el 22 de diciembre no hay ningún ajuste", afirmó.

El funcionario señaló que, pese a diversos rumores difundidos en redes sociales asegurando que el aumento comenzaría a aplicarse a partir del 12 de diciembre, esa información es completamente falsa. "No, todavía no. He visto lo que circula, pero no hay nada oficial", subrayó.

Detalles sobre la notificación de tarifas de transporte público

Cortés Villarreal mencionó que existe la posibilidad de que el ajuste se aplique durante el periodo vacacional, aunque enfatizó que eso también dependerá de la autoridad estatal y de la publicación correspondiente. "Yo escuché que podría ser en periodo vacacional, pero ahorita no hay nada. Todo sigue igual", dijo. Agregó que, si el incremento se formaliza, sería a partir del regreso a clases y al trabajo cuando la ciudadanía tendría que prepararse para pagar un peso adicional.

El delegado hizo un llamado a la población para que esté atenta y, sobre todo, para que reporte de inmediato cualquier intento de incremento no autorizado por parte de concesionarios u operadores. "Si algún transportista aumenta la tarifa antes de que se publique, pedimos que nos hagan el favor de presentar la queja. Que apunten el número de la unidad y la ruta. Con eso se puede aplicar la sanción correspondiente", expresó.

Acciones para reportar aumentos no autorizados en tarifas

Cortés Villarreal reiteró que el transporte público de Matamoros debe seguir cobrando la tarifa vigente, y que cualquier modificación será anunciada de manera oficial por las autoridades del estado.