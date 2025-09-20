Aumentan los casos de niños en la calle

Entre 10 y 15 niños y niñas han sido retirados de las calles en las últimas semanas por el Sistema DIF de Matamoros, informó Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El funcionario explicó que los casos detectados obedecen principalmente a descuidos, abandono y reincidencia por parte de los padres, quienes en algunos casos han sido notificados hasta cinco veces sin que exista un cambio en su conducta.

"Hay papás que dejan a sus hijos sin cuidados, sin ir a la escuela o incluso los exponen en la calle. Cuando estas situaciones se repiten y no hay condiciones de seguridad, se procede a resguardar al menor y buscar una alternativa familiar o institucional", detalló.

Gutiérrez Treviño precisó que algunos niños y niñas han sido canalizados de manera temporal con abuelos o tíos, pero subrayó que la prioridad es que los padres asuman su responsabilidad. En caso de que esto no ocurra, el DIF determina que los menores permanezcan bajo resguardo institucional.

El procurador enfatizó que el organismo trabaja no solo en la protección inmediata, sino también en el seguimiento de cada caso, con el objetivo de evitar que los menores regresen a una situación de riesgo.

"Son casos complejos, pero no podemos permitir que los niños y niñas continúen en la calle. Nuestra labor es garantizarles seguridad, educación y un entorno digno", puntualizó.



