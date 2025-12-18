Identifican a abuelita abandonada en carretera de Matamoros; es de Laredo, Texas

La adulta mayor que fue localizada inconsciente en la carretera a playa Bagdad fue identificada como Nilda Perales Ramos y es originaria de Laredo, Texas, informó Hugo Gutiérrez Treviño, procurador del DIF en Matamoros.

La mujer continúa hospitalizada y bajo observación médica, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo llegó a esta ciudad y en qué circunstancias fue abandonada.

El funcionario explicó que la mujer permanecía bajo los efectos de medicamentos que la mantenían dormida o con periodos intermitentes de lucidez, lo que dificultó obtener información precisa en un inicio.

No obstante, en un breve momento de conciencia logró proporcionar su nombre, el cual fue confirmado y posteriormente registrado de manera oficial en el hospital.

Indicó que la señora ingresó en estado crítico, pero ha mostrado ligeros signos de mejoría, aunque continúa débil y bajo tratamiento médico, incluyendo oxígeno y medicación especializada.

Gutiérrez Treviño detalló que, gracias a la coordinación con autoridades de Estados Unidos, se logró establecer que la mujer es originaria de Laredo, Texas; sin embargo, aún se investiga la forma en que llegó a Matamoros, así como el punto y día en que pudo haber cruzado la frontera.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación y será la encargada de entrevistar a la mujer una vez que su estado de salud lo permita, con el objetivo de conocer si fue trasladada por algún familiar o por una persona ajena, y determinar si existe alguna responsabilidad legal.

Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado para reclamarla o aportar información adicional, por lo que las autoridades mantienen la difusión del caso y hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que ayude a localizar a sus familiares.

Finalmente, el procurador del DIF reiteró que la prioridad es la recuperación total de la salud de la señora, confiando en que su mejoría permita esclarecer plenamente lo ocurrido.