Niega madre maltrato de niño encadenado

Relató que el menor intentó escaparse de su hogar, en donde se queda al cuidado de su abuelita, una persona ya mayor de edad, luego de agredir a su hermana de 11 años, motivo por el cual, la madre de la señora Rosa Paula agarró lo único que tenía a la mano, una cadena, para intentar evitar que se escapara y detener los ataques hacia su hermana.

Comentó que no es la primera vez que Daniel intenta escaparse, argumentando que quiere ver a su "padre", quien en realidad se trata de su padrastro el cual estuvo con ellos desde que eran pequeños, sin embargo, después de su separación esta persona no ha vuelto a ver a los niños.

"El niño se salió de la casa porque según él quería ir a ver a su papá, pero al niño nunca se le ha encadenado, nunca se le ha golpeado, el único detalle aquí es que se puso muy agresivo, mi mamá que es una persona ya de edad no pudo controlarlo y el niño mordió y golpeó a su hermana de 11 años, entonces para tratar de controlarlo agarraron una cadena para intentar agarrarlo de todo el cuerpo y evitar los golpes", dijo.

CONTRADEMANDA

La señora Rosa afirmó que esta fue una situación única, pues el menor no sufre de maltratos, por lo que ahora presentará también una denuncia en contra de las vecinas que grabaron lo sucedido, y lo publicaron sin conocer a fondo la problemática que se presenta con el menor. Querellará por difamación ante la Fiscalía.

"La persona que compartió el video no sabe cómo está la situación, no debió compartirlo diciendo cosas que no son verdad, porque al niño no se le maltrata, la persona del DIF interrogó a mi hijo y él le confirmó que no hay maltrato, además lo revisaron para verificar y comprobaron que no hay maltrato", agregó.