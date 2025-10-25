Buscan contaminación en los restos de delfín

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con la PROFEPA y técnicos comunitarios de Conibio Global A.C., realizaron una necropsia detallada al ejemplar de delfín encontrado varado días después del lanzamiento del cohete Starship, efectuado el pasado 13 de octubre por la empresa SpaceX.

¿Qué ocurrió?

El presidente de Conibio Global A.C., Jesús Elías Ibarra Rodríguez, informó que el estudio fue llevado a cabo por patólogos, veterinarios y especialistas del Centro de Investigación Portuaria (CIDIPORT), con el objetivo de determinar si la muerte del mamífero y otros casos similares podrían estar relacionados con residuos o contaminantes derivados de las pruebas espaciales realizadas en el Golfo de México. "Los científicos tomaron muestras para análisis toxicológicos e histopatológicos que permitirán establecer si existen rastros de sustancias provenientes de los lanzamientos de SpaceX", explicó Ibarra Rodríguez.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El ambientalista destacó el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, quien ha manifestado un compromiso activo con la conservación marina y el seguimiento de las investigaciones sobre posibles impactos ecológicos. Durante las labores científicas, también se presentaron dos representantes de la empresa Resolve Marine, contratada por SpaceX para evaluar posibles daños ambientales en territorio mexicano. La coincidencia de ambas actividades evidenció el interés internacional en los efectos que los lanzamientos espaciales podrían tener sobre la biodiversidad del Golfo.

No obstante, el pasado lunes el personal de Resolve Marine fue detenido por la PROFEPA al detectarse que no contaban con los permisos correspondientes para operar en México, por lo que sus actividades quedaron suspendidas hasta que se presenten las autorizaciones requeridas. Ibarra Rodríguez consideró este hecho como un avance importante en la defensa del ecosistema costero y en la exigencia de transparencia y responsabilidad ambiental por parte de empresas internacionales.