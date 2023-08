Finiquito millonario: Empresa requiere 200 millones de pesos

Matamoros, Tam.- Luego de las revisiones que han hecho las autoridades laborales al tema de la empresa Componentes Universales, se requieren alrededor de 200 millones de pesos para poder pagar las indemnizaciones a los cerca de 800 extrabajadores de dicho corporativo.

CASO

El secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora, Juan Villafuerte Morales señaló que se siguen llevando a cabo los procesos legales que laboralmente corresponden, en el caso de Componentes Universales está muy avanzado, ya el proyecto, el proceso de lo que fue el inventario por parte de la autoridad Federal es un avance bastante fuerte que ya se llevó a cabo.

Destacó que se esta esperando una audiencia preliminar para sentenciar a la empresa a que haga el pago de las indemnizaciones, son preliminares, al parecer si en este caso no se presentara la empresa tiene que convocarse a otra audiencia y ya estamos muy próximos a una resolución del juez federal para que los bienes de la empresa pasen a favor de los trabajadores, puedan ser vendidos y bueno para la venta de eso, liquidar a los trabajadores, indemnizar a los trabajadores.

Destacó que en cuanto a los tiempos, depende de la autoridad, ellos tienen los tiempos, pero pues no sé, hablamos de corto tiempo, yo no quiero dar una fecha porque pues no se puede engañar a los trabajadores.

En cuanto a los montos que se adeudan, indicó que al ser obreros y empleados de confianza, más de 200 millones de pesos lo que se tienen que obtener para poder pagar los finiquitos de los empleados de este corporativo.

Manifestó que en el caso de Edemsa pues acaba de iniciar, también las autoridades han estado actuando de manera muy rápida, ya se calificó la huelga de positiva, salió de vacaciones del juzgado por dos semanas, ahorita reiniciamos nuevamente los procesos, pero estamos también en mucho avance, se autorizó una comisión de emergencias en la domina para que recorra el interior de la empresa para que vigile que todo esté bien, eso da mucha tranquilidad a los trabajadores, ver que todo está en su lugar y ver que todo está bien.

"Estamos en los procesos, como te comento, reiniciando nuevamente y esperamos resolverlo también muy pronto", concluyó.