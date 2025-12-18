Buscan a familia de mujer abandonada

Una adulta mayor fue localizada inconsciente y en presunto estado de abandono a la altura del kilómetro 15 de la carretera a La Urradilla, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó Hugo Gutiérrez Treviño, procurador del DIF en Matamoros. El funcionario explicó que el reporte se recibió a través de redes sociales y del C5, lo que permitió la movilización inmediata de las autoridades al sitio señalado. Al arribar al lugar, ya se encontraba una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos trasladaron de urgencia a la mujer a un hospital de la ciudad, donde ingresó en estado de inconsciencia, aparentemente tras sufrir un desmayo.



