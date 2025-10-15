Repatrian cuerpo de hombre que murió en playa Bagdad

El cuerpo del maestro Carlos, quien murió al ser arrastrado por la corriente en la playa Bagdad, ya fue repatriado. Sus restos son trasladados a Valle Hermoso donde le darán sepultura.

El sábado ocurrió un trágico suceso, cuando el hombre se encontraba pescando con su hijo en la playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Según versiones, el hijo fue arrastrado por la corriente pero su padre se lanzó a salvarlo y así fue. Él menor salió pero su padre ya no.

De inmediato se activó la búsqueda en la que participaron elementos municipales y voluntarios, además de su esposa, quien en todo momento pidió a Dios poder volver a ver a Carlos.

Al amanecer del domingo, el cuerpo del maestro fue encontrado del lado estadounidense, la fuerte corriente lo arrastró hasta allá, por lo que empezaron los trámites para su regreso al territorio mexicano.

Finalmente, este miércoles, la carroza con el cuerpo del maestro pudo cruzar por Matamoros y luego emprender el camino hacia el municipio de Valle Hermoso, donde familia y amigos le darán el último adiós.