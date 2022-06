Movilidad aumenta por Coronavirus

Matamoros, Tam. - La gente se resiste a regresar al confinamiento, ya esta harta de que reciban indicaciones de que ya no vayas a tal parte, quédate en casa, has esto, has lo otro, es por eso que se ve este aumento en los casos positivos de Covid, porque la movilidad ya esta al 100 por ciento y no se acatan las disposiciones sanitarias comentó el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Oscar Martínez Torres.