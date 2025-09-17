Monitorean formación de tormenta

El subdirector de Protección Civil, Humberto Salazar, informó que para los próximos días se prevén lluvias esporádicas en la ciudad, con una probabilidad que oscila entre el 30 y 40 por ciento, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos vigentes.

"Son lluvias muy esporádicas, nada considerable hasta el momento. Lo que sí estamos observando es una pequeña depresión que pasó por la península de Yucatán y que estamos monitoreando para ver cómo evoluciona," señaló.

El funcionario explicó que será en un plazo de tres días cuando se pueda determinar con mayor certeza si dicho sistema podría afectar a la región.

Además, destacó que las altas temperaturas que se registran actualmente son resultado de la combinación del calor con la humedad, lo que provoca una mayor sensación térmica.



