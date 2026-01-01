CURP Biométrica para Matamoros en el año 2026

Matamoros fue confirmado como uno de los municipios de Tamaulipas que contará con un módulo para la implementación de la nueva CURP biométrica, un proyecto que comenzará a operar de manera gradual durante el 2026 y que busca modernizar los trámites de identificación en el país, informó Alejandra Monzón, oficial del Registro Civil número 4.

La funcionaria explicó que actualmente el sistema aún no se encuentra en funcionamiento en el estado, ya que los equipos biométricos continúan en proceso de preparación y distribución. No obstante, señaló que Matamoros está considerado como una sede estratégica para la instalación de uno de los módulos, debido a su densidad poblacional y a la alta demanda de trámites que se registran en la ciudad.

Detalles confirmados sobre el módulo CURP en Matamoros

Monzón detalló que este nuevo esquema no se implementará en todos los municipios de Tamaulipas, pues de acuerdo con la información oficial únicamente se contempla la apertura de alrededor de cuatro módulos en todo el estado, lo que generará una importante concentración de usuarios en las sedes autorizadas, entre ellas Matamoros.

Ante este panorama, advirtió que se prevé una elevada carga de trabajo una vez que inicie el trámite de la CURP biométrica, por lo que recomendó a la ciudadanía anticiparse y considerar tiempos de espera prolongados, especialmente para quienes requieran este documento como requisito para otros trámites administrativos.

Recomendaciones para trámites de CURP biométrica

En otro tema, la oficial del Registro Civil señaló que el inicio del 2026 no contempla cambios en las tarifas para la expedición de actas de nacimiento, ya que tradicionalmente los ajustes se realizan hasta la segunda semana de febrero. Añadió que, en comparación con años anteriores, los incrementos han sido mínimos, generalmente de entre 10 y 15 pesos, y sin rebasar los 20 pesos.