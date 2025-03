Migrantes se quedan

Algunos de los migrantes que quedaron varados en Matamoros sin poder cruzar a los Estados Unidos, de manera legal, ya decidieron iniciar el proceso para quedarse en esta localidad y buscar tener una mejor condición de vida.

El obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, comentó que durante el miércoles por la mañana estuvo presente en el albergue, en donde algunos migrantes le dieron a conocer que ya iniciaron con todos los trámites necesarios para poderse quedar en territorio nacional de manera legal.

Recordó que esto obedece a que en estos momentos no hay forma de cómo llegar a los Estados Unidos de una manera regular, tomando en cuenta que la aplicación CBP One desapareció en su totalidad y ya no permitió que pudieran hacer más trámites para ingresar legalmente al vecino país.

Aseguró que ya están haciendo conciencia que cada día se dificulta más poder cumplir el sueño americano, y es por eso que iniciaron con todos los trámites necesarios para quedarse aquí, mientras que otros están buscando regresar a sus países de origen.

Comentó que en el albergue, que se ubica en el antiguo Hospital General, existen alrededor de unas 300 personas de nacionalidades de Haití, Colombia, Honduras, Guatemala y de Nicaragua, principalmente, quienes siguen viviendo en este lugar.

"Serán las autoridades correspondientes las que decidan quiénes pueden quedarse o no en territorio nacional, esto con base a los trámites que vayan realizando poco a poco para dicho fin, considerando que a Estados Unidos por el momento es complicado llegar de manera legal", dijo.

Afirmó que por el momento ya se frenó la movilidad de estas personas que vienen de otros países; ahora habrá que estar al pendiente de las deportaciones que se lleguen a dar, aún y cuando en estos momentos el mayor movimiento se viene dando por otra frontera.

PAÍSES DE ORIGEN

- Haití

- Colombia

- Honduras

- Guatemala

- Nicaragua