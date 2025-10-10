Buscan migrantes quedarse de legales

Cada vez más familias migrantes que han llegado a esta frontera han decidido permanecer de manera definitiva en Matamoros, por lo que actualmente se realizan gestiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para regularizar su situación legal y brindarles certeza jurídica.

Así lo dio a conocer Anahi GarcíaCisneros, delegada regional del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), quien señaló que al menos 25 personas —que representan a igual número de familias— se encuentran realizando su trámite de reconocimiento ante la COMAR.

"Estas personas ya no desean regresar a sus países de origen, pero tampoco tienen como destino final los Estados Unidos. Han decidido establecerse en Matamoros, aunque aún no cuentan con un documento que los acredite como residentes temporales o permanentes", explicó.

Resaltó qué, aunque muchos migrantes se encuentran rentando viviendas, otros continúan utilizando los albergues municipales y estatales debido a la falta de empleo y recursos económicos, lo que ha complicado su estabilidad.

"Algunos ya trabajan y viven por su cuenta, pero en cuanto enfrentan dificultades económicas regresan a los albergues, donde se les recibe sin problema. Es un proceso que refleja su deseo de adaptarse y comenzar una nueva vida aquí", comentó.

Actualmente, la COMAR no cuenta con oficinas en Tamaulipas, por lo que las solicitudes deben gestionarse en la Ciudad de México, lo que ha generado rezago y lentitud en los trámites. "Estamos buscando que se instale una representación o ventanilla de la COMAR en el estado, lo que facilitaría los procesos de regularización y permitiría atender más rápido las solicitudes", agregó la delegada.

García Cisneros subrayó que la intención del ITM es acompañar a las personas migrantes en su proceso de integración social y laboral, garantizando que puedan realizar su vida de forma normal y digna dentro del municipio.



