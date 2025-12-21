Migrantes siguen a la espera de cambios en políticas migratorias

A pesar de la disminución en el flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos, en esta frontera permanecen alrededor de 400 personas migrantes que continúan a la espera de una oportunidad para regularizar su situación o definir su futuro, informó Gladys Cañas Aguilar, presidenta de la asociación civil Ayudándoles a Triunfar.

¿Qué situación enfrentan los migrantes en la frontera?

La activista explicó que, si bien el número de migrantes es menor en comparación con meses anteriores, aún existen personas que mantienen la esperanza de que las políticas migratorias cambien y se abran opciones para ingresar de manera ordenada y regular al vecino país durante el transcurso de 2025. Detalló que algunos migrantes se encuentran en proceso de regularización, mientras que otros permanecen en la frontera con la intención de reunir recursos económicos que les permitan trasladarse a otras ciudades en busca de mejores oportunidades.

Cañas Aguilar señaló que también hay migrantes que contemplan la posibilidad de regresar a sus lugares de origen; sin embargo, muchos de ellos no pueden hacerlo debido a diversas razones de peso, como la inseguridad en sus países, deudas económicas importantes o situaciones personales que les impiden retornar, por lo que se ven obligados a resistir en la frontera a la espera de una alternativa viable.

Acciones de la asociación Ayudándoles a Triunfar

Indicó que, tras la implementación de políticas migratorias más estrictas por parte de Estados Unidos, se registró una reducción en la migración irregular, así como en las personas que quedaban varadas en esta zona. Ante este escenario, varios migrantes optaron por desplazarse hacia ciudades más grandes en busca de empleo y mejores condiciones de vida, mientras que otros decidieron retornar a sus países de origen.

Actualmente, precisó, se estima que en la frontera permanecen aproximadamente 400 migrantes, entre personas que rentan viviendas y aquellas que se encuentran en albergues, quienes continúan a la espera de una oportunidad para cruzar de forma legal o definir un camino seguro para su futuro.

Impacto de las políticas migratorias en la migración irregular

Destacó que, pese a las dificultades, las personas migrantes no pierden la fe y mantienen la esperanza de que se generen condiciones que les permitan avanzar de manera ordenada y digna, por lo que reiteró la importancia de seguir brindando apoyo humanitario a este sector vulnerable.