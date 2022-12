Migrantes al borde del congelamiento

RIESGO

Desde la madrugada se dejó sentir un fuerte viento del norte lo que anunciaba la llegada del frente frío número 19 de la temporada, mismo que trajo consigo temperaturas congelantes y que pusieron en riesgo la salud de estas personas.

Las mujeres protegían a sus hijos con las mismas cobijas de ellas, mientras que los pequeños mostraban esa cara de angustia y a la vez de frío debido a estas temperaturas que se presentaron en esta localidad.

Noelia pidió que las autoridades los llevaran a un albergue, lo cual sucedió minutos después, quienes llegaron para trasladar a la mayoría de esta comunidad al refugio temporal que fue habilitado en el centro de convenciones Mundo Nuevo.

Por su parte Beatriz dijo que no se movería de este lugar, pese a las bajas temperaturas que se vienen presentando en la ciudad, ella aseguró que solo se movería cuando fuera llamada para cruzar de manera legal a Estados Unidos.

"Aquí vamos a estar aguantando hasta que nos den la respuesta o nos envíen un mensaje, no me iré a ningún refugio, aunque si cala porque en mi país no hace tanto frío, pero aquí me voy a quedar", dijo mientras que se calentaba sus manos con el vapor del agua para café que estaba sobre la lumbre que prendieron.

Metros más adelantes un grupo en su mayoría varones, prendieron una inmensa fogata con madera para poderse calentar, todos envueltos en una cobija, rodeaban la fogata para mantenerse a una temperatura agradable.

Minutos más tarde, fue necesario la intervención de la Cruz Roja, esto debido a que no de los migrantes presentó cierta hipotermia por el frío, por lo que fue necesario llevarlo al hospital para su atención médica.

El frío intenso provoca que les duela hasta los huesos a los migrantes que viven a la orilla del río.