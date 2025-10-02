Migración aumenta demanda escolar

La subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, destacó la importancia de garantizar espacios educativos suficientes para todos los niños y niñas del estado, especialmente en municipios fronterizos como Matamoros y Reynosa, donde el fenómeno migratorio ha incrementado la demanda escolar.

"Para nosotros es súper importante que los niños tengan dónde estudiar. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática: la educación no es un privilegio, es un derecho, y eso es lo que estamos haciendo", expresó la funcionaria.

De los Reyes Vázquez reconoció que los recursos son limitados y no alcanzan para atender de manera inmediata todas las necesidades de infraestructura en comunidades rurales y urbanas. Sin embargo, subrayó que el compromiso es avanzar para que ninguna niña o niño quede sin acceso a un espacio educativo.

En el caso de Matamoros y Reynosa, explicó que la situación se complica debido a la migración, ya que las escuelas reciben constantemente a menores que permanecen en la ciudad por periodos cortos o indefinidos.

"Son niños que llegan de un día para otro, un mes o un año, y constantemente se van sumando. Pero no por eso podemos dejar de atenderlos; al contrario, debemos garantizar que tengan acceso a la educación, porque es un derecho universal", puntualizó.

La subsecretaria aseguró que la dependencia continuará gestionando recursos para ampliar la cobertura escolar y reforzar la infraestructura educativa en los municipios donde más se necesita.



