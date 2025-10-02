Tamaulipas

Migración aumenta demanda escolar

Escuelas reciben constantemente a menores que permanecen en la ciudad por periodos cortos o indefinidos
  02 / Octubre / 2025
Subsecretaria de Educación en Tamaulipas, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, reconoció que los recursos son limitados y no alcanzan para atender de manera inmediata todas las necesidades.

La subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, destacó la importancia de garantizar espacios educativos suficientes para todos los niños y niñas del estado, especialmente en municipios fronterizos como Matamoros y Reynosa, donde el fenómeno migratorio ha incrementado la demanda escolar.

"Para nosotros es súper importante que los niños tengan dónde estudiar. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática: la educación no es un privilegio, es un derecho, y eso es lo que estamos haciendo", expresó la funcionaria.

De los Reyes Vázquez reconoció que los recursos son limitados y no alcanzan para atender de manera inmediata todas las necesidades de infraestructura en comunidades rurales y urbanas. Sin embargo, subrayó que el compromiso es avanzar para que ninguna niña o niño quede sin acceso a un espacio educativo.

En el caso de Matamoros y Reynosa, explicó que la situación se complica debido a la migración, ya que las escuelas reciben constantemente a menores que permanecen en la ciudad por periodos cortos o indefinidos.

"Son niños que llegan de un día para otro, un mes o un año, y constantemente se van sumando. Pero no por eso podemos dejar de atenderlos; al contrario, debemos garantizar que tengan acceso a la educación, porque es un derecho universal", puntualizó.

La subsecretaria aseguró que la dependencia continuará gestionando recursos para ampliar la cobertura escolar y reforzar la infraestructura educativa en los municipios donde más se necesita.


