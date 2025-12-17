Trasladan a menor quemada a Victoria

La menor Camila, quien fue rescatada con vida de un voraz incendio ocurrido el pasado viernes 12 de diciembre en el fraccionamiento Infonavit Los Ángeles, fue estabilizada por personal médico antes de ser trasladada vía aérea al Hospital de Especialidades en Atención a Pacientes con Quemaduras, en Ciudad Victoria, informó Gustavo Acuña Rangel, comandante de Bomberos.

El jefe de la corporación explicó que, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos determinaron que no era viable un traslado inmediato, por lo que fue necesario estabilizar primero a la menor para garantizar su seguridad durante el vuelo.

"Los doctores consideraron que debía ser estabilizada antes del traslado aéreo. Lo más delicado son las quemaduras en la vía aérea oral por la inhalación de humo; afortunadamente, la niña se encuentra estable dentro de su condición", señaló.

Acuña Rangel destacó que todo el operativo fue posible gracias a la oportuna intervención y coordinación del Gobierno del Estado, así como del Gobierno Municipal, además del trabajo conjunto de directivos y personal médico de los hospitales involucrados.

"Hubo una excelente labor de los doctores y del personal de salud que logró la estabilización de la niña. Gracias a Dios, hasta el momento todo va bien y seguimos con un pronóstico favorable", expresó.

Detalló que la menor permanece intubada y bajo sedación inducida, como parte del protocolo médico para este tipo de lesiones, mientras que su madre, quien también fue rescatada del siniestro, la acompaña durante su atención médica.

El comandante de Bomberos indicó que la participación de su corporación se limitó al apoyo en la vialidad, para garantizar el traslado seguro de la ambulancia terrestre hasta el punto donde se encuentra el helipuerto especializado, desde donde despegó la unidad aérea con destino a Ciudad Victoria.

Finalmente, reiteró que la vivienda donde ocurrió el incendio fue consumida en su totalidad, pero subrayó que la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia fue clave para salvar la vida de la menor.



