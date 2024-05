Escuelas de Matamoros toman medidas preventivas ante ola de calor

"Sabemos, también, que hay algunas escuelas que no cuentan con techumbres, no tienen agua potable, aires acondicionados funcionando al 100 por ciento; es ahí en donde estamos viendo que dichos planteles educativos pudieran irse a trabajar de manera virtual". Gilberto Guerrero Rivas, coordinador magisterial local

Matamoros, Tam.- En Matamoros, algunas escuelas del nivel básico pudieran seguir tomando clases de manera física y otras virtual, por las condiciones de infraestructura que tiene cada una para poder enfrentar la ola de calor que se espera para concluir el ciclo lectivo.

Gilberto Guerrero Rivas, coordinador magisterial local señaló que ya llegaron algunas circulares para exhortar a los directivos de los diferentes planteles educativos a tomar medidas preventivas para no poner en riesgo a los menores, principalmente.

Comentó que las indicaciones son evitar las olas de calor, no estar en el patio, -más si no hay techumbre-, esto con la firme intención de cuidar la integridad física de los alumnos en estos días de intenso calor.

"Sabemos, también, que hay algunas escuelas que no cuentan con techumbres, no tienen agua potable, no tienen aires acondicionados funcionando al 100 por ciento, es ahí en donde estamos viendo que dichos planteles educativos pudieran irse a trabajar de manera virtual", dijo.

Resaltó que la indicación es trabajar de manera virtual, considerando que fue una herramienta que dejó en su momento la pandemia, pero tenemos que ver cuáles escuelas pudieran trabajar bajo este esquema y cuáles se quedarían presenciales, considerando que tienen una mejor infraestructura.

"Nosotros vamos a estar atentos de los esquemas que tenga cada una de las escuelas; en base a ello vamos a estar pasando el reporte a las autoridades educativas, pero sí podemos ver que algunas escuelas trabajarían de manera virtual y otras puede ser de manera física", indicó.

Guerrero Rivas aseguró que se han recibido las circulares por parte de las autoridades educativas, por lo que en estos días se tendrán que tomar algunas decisiones en cuanto a la manera que se va a estar trabajando para cerrar el ciclo escolar.