Perros matan a una bebé

Una bebé de 11 meses murió al ser atacada por dos perros que se encontraban en su vivienda.

Los hechos se registraron este mediodía en su domicilio de la calle Asia, en la Colonia Vista del Sol, en el oriente de Matamoros.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la menor se encontraba con dos niños más.

El abuelo, de 63 años, quien tenía a los menores bajo su cuidado, salió un momento de la casa cuando sucedió el ataque.

Uno de los niños, de 4 años, dijo a las autoridades que los perros atacaron a su hermanita hasta matarla. Fueron vecinos, quienes, al escuchar los gritos de los pequeños, acudieron al lugar para auxiliarlos.

La menor aún con vida fue trasladada a un hospital privado, donde murió debido a las lesiones.

En el domicilio fueron encontrados dos perros criollos con el hocico ensangrentado.

Personal de la Procuraduría del DIF acudió al lugar para resguardar a los menores.

Mientras tanto, un rescatista de animales se llevó a los perros a los que tendrá bajo su cuidado en tanto se determina si serán sacrificados o no.

Elementos de la Fiscalía de Tamaulipas acudieron al hospital y al domicilio para iniciar con las investigaciones correspondientes.

