Piden a vacunarse contra el Covid-19

Autoridades del Distrito 3 de Salud Bienestar llamaron a la población a acudir a vacunarse contra COVID-19, resaltando que actualmente se están aplicando dosis de Pfizer y Moderna, marcas reconocidas internacionalmente y con mayor aceptación entre la ciudadanía.

La directora del Distrito 3, Gilma Alcocer Cortés, informó que continúa disponible la aplicación de la vacuna como parte de la campaña de refuerzo contra enfermedades respiratorias, la cual también incluye inmunización contra influenza y neumococo. "Ya tenemos vacunas de Pfizer y Moderna, que son las que la gente acepta con más confianza. Están disponibles y pueden aplicarse junto con influenza y neumococo si así lo desean", señaló.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Explicó que, aunque al inicio hubo cierta resistencia por parte de algunos ciudadanos debido a la marca de la vacuna anterior, ahora se observa una respuesta más positiva. "En Matamoros tuvimos un poco de desconfianza cuando aplicamos la vacuna Soberana, pero afortunadamente ya concluimos con esa etapa. Yo misma me la apliqué y me fue bien, pero ahora tenemos marcas que generan más tranquilidad entre la población", comentó.

Alcocer Cortés subrayó que las vacunas están garantizadas por las autoridades sanitarias y son seguras para todos los grupos de edad recomendados. "Lo importante es protegerse. El virus sigue presente, y las vacunas siguen siendo la mejor herramienta para prevenir complicaciones", agregó.

¿Qué deben hacer los ciudadanos?