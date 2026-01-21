Toman escuela en Matamoros

Maestros de ambos turnos de la Escuela Primaria José María Cárdenas tomaron las instalaciones del plantel como medida de protesta, dejando sin clases a más de 700 alumnos, luego de no obtener respuesta por parte de las autoridades educativas a una solicitud relacionada con la dirección escolar.

La maestra Guadalupe Valdez, del turno matutino, explicó que el movimiento se ha realizado de manera pacífica y que los docentes han continuado con sus labores, salvo el día de la toma del edificio. Señaló que el conflicto se originó desde tiempo atrás, cuando manifestaron su inconformidad con el regreso de la actual directora al cargo.

Indicó que en septiembre se les presentó una propuesta por parte de autoridades educativas para el retorno de la directora, con el argumento de que posteriormente se jubilaría. Ante ello, los docentes realizaron una contrapropuesta formal, planteando que el profesor Sergio, actual director del turno vespertino y perteneciente a la misma zona escolar, asumiera la dirección en ambos turnos mediante una permuta.

Dicha propuesta fue entregada por escrito y firmada por los siete maestros involucrados en el movimiento; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta oficial. Ante la falta de atención, el turno vespertino decidió sumarse a la protesta, respaldando la solicitud de que el profesor Sergio sea nombrado director general del plantel.

La maestra Valdez destacó que los docentes han observado un buen desempeño del profesor Sergio y el respaldo de su equipo de trabajo, lo que consideran una señal de liderazgo positivo y una oportunidad para unificar la escuela bajo un mismo proyecto académico.

Cuestionada sobre la intervención de alguna autoridad, afirmó que hasta el momento no se ha presentado ningún representante educativo para dialogar con los maestros. Por ello, advirtió que el plantel permanecerá cerrado tanto en el turno matutino como vespertino hasta que exista una respuesta favorable.

Respecto a la reacción de los padres de familia, señaló que algunos han manifestado su apoyo al movimiento, al reconocer la problemática existente y el mejor funcionamiento que se ha observado en el turno vespertino, mientras que otros han optado por retirarse al encontrar la escuela cerrada.

Los docentes reiteraron que su intención es afectar lo menos posible a la comunidad escolar y alcanzar una solución que permita mejorar el funcionamiento y la unidad de la Primaria José María Cárdenas.



