Fin de semana de accidentes

La cifra diaria de accidentes viales en la ciudad continúa en aumento y alcanzó este domingo un total de 20 incidentes, superando el promedio habitual de entre 12 y 15, informó Eduardo Jesús Silva Capistrán, secretario de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario explicó que este incremento se presentó justo después de que el sábado se suspendiera el operativo de tránsito para evaluar el comportamiento de la ciudad sin supervisión directa. "Queríamos ver cómo funcionaba la ciudad sin operativo, pero no se puede. Fue algo que se salió de control", afirmó.

¿Cuál es la causa del aumento de accidentes?

Silva Capistrán detalló que, aunque se ha reforzado la presencia de agentes de Tránsito en diversos puntos de la ciudad, la falta de precaución continúa siendo el principal factor en los accidentes. Señaló que durante operativos recientes se han detenido entre 7 y 20 personas manejando en estado de ebriedad, evitando así que se registraran incidentes aún más graves.

Recordó que uno de los casos más impactantes de las últimas semanas fue el accidente ocurrido en la avenida Lauro Villar, donde un conductor alcoholizado provocó una tragedia. "Fue algo extraordinario e impactante. No queremos que eso vuelva a pasar", expresó.

El secretario aclaró que los 20 accidentes registrados corresponden al día domingo y no incluyen los percances ocurridos en la carretera a la Playa Bagdad, los cuales son atendidos principalmente por la Guardia Nacional. Indicó que de jueves a domingo se mantiene el periodo de mayor riesgo en la ciudad, por lo que se reforzarán las acciones en estos días.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir accidentes?

Sobre la posibilidad de implementar operativos en la zona de playa, Silva Capistrán señaló que actualmente no es temporada alta, pero reconoció que el problema mayor es que cuando se anuncia la ubicación de los filtros, muchos conductores intentan evitarlos y terminan provocando percances. "La misma gente comparte en redes sociales dónde están los operativos. Por evitarlos, pasan una desgracia; eso es lo que hemos estado viendo", lamentó.

El funcionario añadió que la corporación también atendió durante la semana una serie de hechos relacionados con riñas, robos y el hallazgo de una persona sin vida en el fraccionamiento San Francisco, además de diversos choques y reportes de emergencias.

Silva Capistrán aseguró que continuarán reforzando los operativos y la vigilancia, y llamó a la ciudadanía a manejar con mayor responsabilidad para reducir el número de accidentes que diariamente ponen en riesgo la vida de los matamorenses.