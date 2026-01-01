Refuerzan recaudación del predial

El Gobierno Municipal de Matamoros reforzará durante los meses de enero y febrero los procesos de recaudación del impuesto predial, periodo en el que tradicionalmente se registra la mayor participación ciudadana, informó el tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez Rodríguez.

¿Qué acciones implementa el Gobierno Municipal?

El funcionario explicó que, además de la ventanilla instalada en la Presidencia Municipal, se habilitarán módulos de cobro en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de acercar el trámite a la población. Entre ellos se contemplan las oficinas de la Junta de Aguas, la matriz y la Cotorrilla, así como un punto de consulta y pago en Plaza Fiesta, con lo que se busca evitar traslados largos y agilizar la atención a los contribuyentes.

Rodríguez Rodríguez destacó que también se mantiene activa la opción de pago en línea, modalidad que ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía. Señaló que al comparar los resultados del 2024 con los del 2025, se ha registrado un incremento en el número de personas que optan por realizar su pago de manera digital, aprovechando la comodidad y rapidez del sistema.

Detalles sobre los descuentos en el impuesto predial

Asimismo, subrayó que el municipio continúa incentivando el cumplimiento puntual mediante descuentos. Recordó que durante el mes de enero se aplica un 15 por ciento de descuento directo en el pago del predial para los contribuyentes cumplidos, como un reconocimiento a quienes mantienen sus obligaciones al corriente.

El tesorero municipal señaló que este beneficio ha sido bien recibido, ya que brinda un apoyo directo a la economía de las familias y fomenta una mayor cultura de pago. Añadió que los descuentos vigentes corresponden únicamente a este periodo inicial del año, por lo que invitó a la población a aprovecharlos en tiempo y forma.

¿Cómo se facilita el pago del impuesto predial?

Finalmente, indicó que el Ayuntamiento ya se encuentra preparando toda la logística necesaria para atender la alta demanda que se registra en estos meses, con el fin de ofrecer un servicio eficiente y ordenado a los ciudadanos que acudan a regularizar su situación fiscal.