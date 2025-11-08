Aseguran carro con reporte de robo en Matamoros

Un vehículo con reporte de robo fue recuperado durante operativos en Matamoros, Tamaulipas. La unidad era remolcada sobre el tramo carretero Valle Hermoso-Empalme. Además fueron detenidas dos personas presuntamente implicadas en el acto.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que personal de la Dirección de Tránsito Estatal en el municipio de Matamoros, aseguró un vehículo con reporte de robo y se logró la detención de dos personas presuntamente implicadas en el acto.

La unidad fue localizada en la Carretera Estatal 53 tramo Valle Hermoso-Empalme siendo remolcada mediante un dolly por otro vehículo a bordo del cual viajaban dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia subraya que esta detención y localización de vehículo con reporte de robo es el resultado de las acciones de prevención y disuasión del delito implementadas en Tamaulipas.