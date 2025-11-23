Revive turismo en Matamoros

El ex presidente de la Asociación de Hoteles de Matamoros, Gerardo Rodríguez Puente, afirmó que la ciudad comienza a mostrar una recuperación significativa en su actividad turística, impulsada por los eventos organizados recientemente y por el trabajo coordinado desde la Secretaría de Turismo local.

Rodríguez Puente reconoció que Matamoros no es tradicionalmente una ciudad considerada 100% turística, pero destacó que la percepción de los visitantes ha cambiado de forma positiva. "La gente no cree que Matamoros tenga turismo, pero sí lo hay, está en las calles, en los eventos, en la actividad que se siente cada fin de semana. Eso demuestra que la ciudad tiene mucho que ofrecer", comentó.

El ex dirigente hotelero señaló que la Secretaría de Turismo, encabezada por Julieta López, ha logrado reactivar la dinámica turística con eventos que han generado movimiento económico, ocupación hotelera y atención mediática. "Creo que la Secretaría está haciendo un excelente trabajo. Están luchando por atraer eventos y eso ayuda mucho a todos los que estamos en el sector", dijo.

Asimismo, Rodríguez Puente destacó las reuniones sostenidas recientemente entre el municipio y la Secretaría de Turismo del Estado, las cuales —dijo— abren la puerta a nuevas oportunidades, especialmente ante la posibilidad de que Tamaulipas sea sede del Tianguis de Pueblos Mágicos.

Cuestionado sobre si Matamoros podría buscar nuevamente la denominación de Pueblo Mágico, señaló que la ciudad tiene potencial, infraestructura histórica y una identidad fuerte que podrían respaldar una candidatura en el futuro. "Claro que Matamoros puede participar. Hay mucho que ofrecer, mucha historia y lugares emblemáticos. Solo es cuestión de trabajar en el proyecto", expresó.

Rodríguez Puente también subrayó que el sector hotelero ha visto un crecimiento notable en la zona centro, donde la seguridad, el ordenamiento y la rehabilitación de edificios históricos han permitido un mayor flujo de visitantes. "Hemos visto un desarrollo importante en el centro histórico. Eso nos ayuda mucho a los hoteleros y a todos los negocios alrededor", apuntó.

Finalmente, reiteró que el sector se mantiene unido y en coordinación con las autoridades, con el objetivo de fortalecer la imagen turística de Matamoros y potenciar su capacidad para recibir visitantes nacionales y extranjeros.