Alistan peregrinación

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Matamoros dio inicio formal a las celebraciones guadalupanas, que este año presentarán una participación récord con alrededor de 300 peregrinaciones registradas, además de otras que tradicionalmente llegan sin previo aviso. Así lo informó el párroco José Carmen Flores Torres, quien invitó a la comunidad a sumarse con entusiasmo y fe a esta festividad que se extiende durante varios días.

¿Cuándo comienzan las celebraciones guadalupanas en Matamoros?

El sacerdote destacó que las actividades comenzaron desde el 23 de noviembre, fecha en que se recibió la primera peregrinación. A partir de entonces, el templo ha mantenido un flujo constante de fieles que acuden para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, en una tradición que, según señaló, se ha fortalecido después de la pandemia.

"Llevo dos años aquí y he visto cómo año tras año ha aumentado la participación. Después de la pandemia, los peregrinos han regresado con más devoción", afirmó.

Flores Torres explicó que este 2025 el número de peregrinaciones supera al del año anterior, lo que refleja un notable crecimiento en la participación comunitaria. Ante el incremento de visitantes, pidió a las familias considerar una alternativa solidaria: en lugar de llevar flores, que actualmente tienen un costo elevado, invitó a donar despensas o productos no perecederos.

Detalles sobre el homenaje musical a la Virgen de Guadalupe

"Es bonito traer flores para la Virgen, pero una ofrenda en despensa es mucho más útil. Se comparte con los migrantes, con las casas de asistencia y con personas en situación vulnerable. Es un gesto que ayuda realmente a quienes lo necesitan", expresó.

Dentro de las actividades destacadas, se informó que el próximo 11 de diciembre, a partir de las 11:00 de la noche, se llevará a cabo un homenaje musical a la Virgen, con la participación de cantantes locales. Posteriormente, a la medianoche, se entonarán las tradicionales "mañanitas", seguidas de la misa solemne presidida por el obispo de la diócesis.

El evento será transmitido en vivo por redes sociales y medios de comunicación locales, permitiendo que fieles de otras ciudades y países puedan sumarse a la celebración.

Acciones solidarias durante las festividades guadalupanas

El párroco reiteró que la comunidad está cordialmente invitada a participar en las fiestas, las cuales se desarrollan en un ambiente de fe, convivencia y servicio. Subrayó que el espíritu de las festividades guadalupanas no solo se manifiesta en la devoción, sino también en la solidaridad hacia los más necesitados.

"Bienvenidos todos. Este espacio es para compartir, para vivir la fe y para ayudar. Que estas fiestas sean una bendición para cada familia que nos acompaña", finalizó.