Aumentan interrogatorios en cruces internacionales

El vocero de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Matamoros, Pablo Reyna Quiroga, informó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento significativo en las revisiones a personas que cruzan diariamente hacia Estados Unidos, situación que ha generado preocupación entre quienes dependen de estas visitas para trabajar.

¿Qué ocurrió?

Reyna Quiroga explicó que, aunque no se han presentado casos de trabajadores despedidos o retirados de establecimientos locales por estas circunstancias, sí se ha detectado que muchas personas se acercan en busca de empleo debido a la desocupación creciente, especialmente entre quienes laboraban de manera informal en territorio estadounidense. Señaló que varios ciudadanos que cuentan con visa láser solían trabajar en casas o realizando labores diversas al otro lado de la frontera, pero ahora enfrentan interrogatorios más estrictos por parte de autoridades norteamericanas. "Las revisiones se han incrementado mucho. Empiezan a pasar 50 personas cada cierto tiempo y es ahí donde comienzan los cuestionamientos: por qué cruzan todos los días, por qué van tres veces a la semana, a dónde van y de qué generan ingresos", explicó.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Este reforzamiento en los controles migratorios ha complicado la situación para quienes dependían de ingresos obtenidos en Estados Unidos y ahora buscan alternativas laborales en Matamoros. El vocero destacó que, en el caso del sector restaurantero, no se han dado bajas obligadas por estos motivos, pero reconoce que el fenómeno tiene impacto en la economía local.

Reyna Quiroga añadió que mientras no exista una mayor estabilidad económica en el sector maquilador —uno de los principales generadores de empleo formal en la ciudad— continuará viéndose movimiento laboral entre quienes buscan oportunidades para sostener a sus familias.