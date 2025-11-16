Alistan operativo para los paisanos

El secretario de Seguridad Pública en Matamoros, Eduardo Jeu Silva Capistrán, informó que del 28 de noviembre al 8 de diciembre se implementará un operativo especial para brindar seguridad a los paisanos que ingresan al país por esta frontera durante la temporada decembrina.

El funcionario explicó que, como cada año, se reforzará la vigilancia en los puntos de mayor afluencia, especialmente en la avenida Álvaro Obregón, los puentes internacionales y zonas donde se concentran familias que regresan a México. Las acciones incluyen rondines, presencia preventiva y apoyo directo a los visitantes.

Silva Capistrán señaló que este operativo ya se realizó el año pasado con resultados positivos, sin incidentes y con una buena respuesta por parte de los paisanos. "Todo transcurrió muy bien; la gente estaba contenta con el acompañamiento que se les brindó", recordó.

Añadió que la Policía de Proximidad, Tránsito Local y la Guardia Estatal, en coordinación con autoridades federales, estarán trabajando de manera conjunta para asegurar que el cruce y tránsito de las familias sea ordenado y seguro.

El secretario destacó que la instrucción es mantener presencia constante y responder de forma inmediata a cualquier situación, garantizando que los connacionales que regresan por Matamoros tengan un trayecto seguro y confiable durante su estancia en la ciudad.