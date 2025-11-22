Localizan restos humanos

Restos humanos enterrados y otros calcinados fueron encontrados en Matamoros, Tamaulipas, durante rastreos por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en coordinación con personal de las comisiones de búsqueda y fuerzas de seguridad.

El colectivo informó que durante el jueves se encontraron: restos humanos con exposición térmica al fuego, restos óseos enterrados y diversas prendas, entre las que había una mochila de niña.

El colectivo estuvo acompañado por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Guardia Nacional.

Indicó que se levantaron solo los restos superficiales, quedando en espera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas agende fecha para el levantamiento de los restos óseos humanos.

¿Qué ocurrió?

El hallazgo de restos humanos en Matamoros se da en un contexto de creciente preocupación por la desaparición de personas en la región. El Colectivo Amor por los Desaparecidos ha estado trabajando activamente en la búsqueda de personas desaparecidas, y este último descubrimiento resalta la necesidad de continuar con estas labores.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales, incluyendo la Fiscalía General de Justicia, han sido notificadas sobre el hallazgo. Se espera que se realicen las diligencias necesarias para el levantamiento de los restos y su identificación, así como para brindar apoyo a las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.