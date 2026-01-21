Cae capo en Matamoros

Derivado de trabajos de investigación realizados en Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República lograron la detención de José Ignacio "N", alias "Nacho Vega", identificado como uno de los líderes y principal operador financiero de un grupo criminal,

De acuerdo con información oficial, el detenido es señalado como jefe de las células criminales conocidas como Escorpiones y Ciclones, las cuales estarían vinculadas a diversos delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, ataques contra autoridades, así como tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Las autoridades informaron que José Ignacio "N" cuenta además con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas, donde es requerido por los delitos de conspiración para la distribución y contrabando de drogas, así como por operar una empresa criminal transnacional.

Durante su detención, realizada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, se le aseguraron dos armas largas, así como cartuchos útiles y cargadores.



