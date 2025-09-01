Choca ambulancia de Valle Hermoso en Matamoros

Una ambulancia perteneciente al Gobierno Municipal de Valle Hermoso protagonizó un aparatoso accidente la noche del sábado en un cruce importante de la ciudad de Matamoros, cuando trasladaba a una mujer embarazada hacia un hospital local.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Pedro Cárdenas con el libramiento Portes Gil, y de acuerdo con el conductor de la unidad, quien prefirió no identificarse, circulaba con sirena y luces encendidas, pasando en luz roja, cuando un automóvil Ford Fusion se atravesó en su camino, provocando el impacto.

Afortunadamente, tanto la paciente embarazada como el chofer de la ambulancia resultaron ilesos. Sin embargo, la unidad de emergencia sufrió considerables daños.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos.