Exigen contratar mano de obra local

Sindicatos locales paran la obra de rehabilitación del ISSSTE al no ser tomados en cuenta.

Matamoros, Tam.

Los sindicatos de la rama de la construcción pararon la obra de rehabilitación que se lleva a cabo en el interior del hospital del ISSSTE en esta localidad, debido a que no tienen personal local contratado, tomaron la decisión de no dejar entrara a los empleados foráneos que se encuentran a cargo de la misma.

Desde temprana hora llegaron los trabajadores que pertenecen al Sindicato 1º de Mayo y que están adheridos a la CTM, pero no se les permitió que entraran a laborar hasta que no se llegara a un acuerdo con la empresa que tiene a cargo la obra y que no ha tomado en cuenta a los gremios sindicales.

Representantes del Sindicato de Electricistas, Pintores, Albañiles y Carpinteros, se postraron en las afueras del ISSSTE que se ubica en la calle Canales y Roberto F. García, con la finalidad de no dejar entrar a nadie de los que están contratados por la compañía y que en su totalidad son foráneos.

"Nosotros venimos en busca de que seamos tomados en cuenta los sindicatos locales, porque la empresa encargada de la obra solo trae personal foráneo, no nos está tomando en cuenta y es lo que estamos buscando, que nos de una oportunidad de trabajar, es por eso que estamos aquí afuera esperando una respuesta", dijeron los representantes de los gremios sindicales.

Aseguraron que ya hay un diálogo con los directivos del ISSSTE a nivel nacional, así como con la misma empresa que tiene a cargo la obra; se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo para ser contratados y trabajar también en esta obra, considerando la necesidad de ocupación que existe en estos momentos en esta ciudad fronteriza.

Mientras tanto, en los alrededores del edificio solo se observan los andamios que quedaron en las alturas, así como los escombros de todo lo que se está sacando del interior del edificio que está en remodelación.

Se espera que a partir del lunes ya se esté trabajando con los sindicatos locales, por lo pronto, el sábado y domingo prevaleció cerrado, no se permitió el acceso los empleados foráneos que estaban a cargo del proyecto de rehabilitación.