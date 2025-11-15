Mamá recibe título de graduación de su hija fallecida; lo guardará "como un lindo tesoro"

Una madre de familia recibió el título de su hija que falleció y el momento quedó plasmado en las fotografías que se compartieron en redes sociales, lo que conmovió a los internautas. El emotivo suceso ocurrió en Matamoros, durante la ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica.

La ceremonia de graduación es un evento especial e importante para los estudiantes y sus familias, quienes ven reflejado la culminación de años de esfuerzo en sus estudios. Lamentablemente, la señora Tere no pudo ver a su hija con vida en este acontecimiento.

En las imágenes se observa que la señora llevó una fotografía de su hija portando la toga y el birrete y colocó el cuadro en el asiento que estaba destinado para ella en la ceremonia. Tere se sentó a su lado y observó toda la ceremonia junto a los compañeros de su hija, para luego pasar al estrado por el título de su hija cuando fue nombrada por las autoridades educativas, lo que conmovió a los asistentes.

La ceremonia ocurrió el pasado 11 de noviembre y un par de días después se compartieron las imágenes en redes sociales. La señora Tere dejó un comentario donde aparecen ella junto a la foto de su hija fallecida. "Muchas gracias por el detalle... desde el cielo les bendice" y añadió que el título que le entregaron va a "guardarlo como un lindo tesoro."