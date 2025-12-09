Vacunan a 26 mil contra influenza

La Secretaría de Salud dio inicio este lunes a la macrojornada de vacunación invernal en Matamoros, la cual permanecerá activa hasta el próximo domingo con módulos instalados en Soriana Plaza Fiesta y Soriana Patio, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Gilma Alcocer Cortés, directora de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, informó que la campaña está dirigida principalmente a adultos mayores de 60 años y a menores de 5, al ser la población más vulnerable durante esta temporada. Señaló que desde tempranas horas se registró una buena respuesta por parte de la ciudadanía, especialmente de personas de la tercera edad.

La funcionaria explicó que Matamoros recibió 29 mil dosis de la vacuna contra la influenza, de las cuales ya se han aplicado 25 mil. La meta anual es llegar a 60 mil aplicaciones antes de que concluya la temporada invernal. Recordó que octubre, noviembre, diciembre y enero son los meses clave para aplicarse los biológicos contra influenza, COVID y neumococo.

Alcocer Cortés añadió que en la macrojornada participan todas las instituciones del sector salud, entre ellas la Secretaría de Salud estatal, el ISSSTE y el IMSS ordinario, de manera coordinada para ampliar la cobertura.

Detalló que los módulos permanecerán instalados toda la semana en los dos centros comerciales con mayor afluencia en la ciudad, con tres módulos activos y dos vacunadores en cada uno, lo que permite agilizar la atención. Subrayó que, además de esta campaña, los 46 centros de salud del municipio cuentan con vacunas disponibles desde octubre, aunque muchas personas prefieren los módulos móviles por la rapidez del servicio.

Finalmente, recordó a la población la importancia de llevar la cartilla de vacunación; sin embargo, en caso de no contar con ella, se entregará un comprobante para que posteriormente se registren las dosis aplicadas.