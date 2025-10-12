Encuentran cuerpo de hombre arrastrado por la corriente en playa Bagdad

Luego de largas horas de búsqueda y desesperación de la familia, fue encontrado el cuerpo de Carlos Armando, el hombre que fue arrastrado por la corriente en playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Los restos del hombre originario del municipio de Valle Hermoso fueron localizados del lado norteamericano, informaron autoridades locales.

Ayer por la tarde se notificó a las autoridades sobre la desaparición de un hombre en playa Bagdad, quien fue arrastrado por la corriente y ya no se supo más de él.

Personal de Protección Civil y voluntarios se sumaron a la búsqueda y durante esta mañana fue encontrado el cuerpo del hombre en el lado norteamericano de la playa.

"Las autoridades del vecino estado de Texas han confirmado que lamentablemente se trata del vallehermosense Carlos Armando, quien desde ayer se encontraba desaparecido", informó el alcalde de Matamoros, Alberto Granados.

A través de sus redes sociales, el alcalde agradeció a todos los que contribuyeron en las acciones de búsqueda; tanto autoridades mexicanas como norteamericanas, en especial al Sheriff de Brownsville Álvaro Guerra.

"Hemos establecido comunicación con el Consulado Mexicano en Brownsville para ayudar a la familia en la agilización de todos los trámites que sean necesarios. Mi más sentido pésame para la familia de Carlos Armando. En Paz Descanse".