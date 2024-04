Sin ´tandear´ agua por llaves caducas en Matamoros

Matamoros, Tam.- En Matamoros no habría tandeos de agua, pero sí una disminución en el suministro de la misma ante la sequía que se tiene y que representa serios problemas no solo para este municipio, sino para otras ciudades y estados de la república.

El gerente de la Junta de Aguas y Drenaje, Marco Antonio Hernández Acosta, señaló que en lo local no se pueden hacer tandeos, ya que las válvulas para ello están obsoletas, siendo lo más viable el disminuir el suministro, apagando bombas para tener un ahorro del agua.

"Pero para no llegar a esto, debemos de cuidar el vital líquido, revisando que no haya fugas de agua en nuestros hogares, principalmente en los sanitarios, lavar una vez a la semana, lavar los autos con acumulando el agua en las cubetas no con la manguera, el regado de las plantas una vez a la semana, todo eso nos ayuda a cuidar el agua", dijo.

Recordó que Matamoros esta en semáforo rojo al igual que la mayoría de las ciudades de Tamaulipas, pero en todo el país esta en situación crítica, solo el sur de México tiene agua en estos momentos, el resto de las entidades tienen este problema.

Comentó que actualmente la presa Falcón tiene un 22 por ciento de almacenamiento, esperando que lleguen lluvias en estos próximos días para que haya más captación del líquido. Aclaró que subió un poco el almacenamiento, hace meses atrás estaban sobre un 12 por ciento, pero sigue siendo critica la situación la falta de agua.

Manifestó que es necesario que la comunidad apoye con el cuidado del vital líquido para evitar que la ciudad tenga problemas con el abasto del mismo, sin embargo, en los próximos días se estará difundiendo información más detallada con las acciones preventivas que se tienen que generar.